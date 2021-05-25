Маркевич проведет 31 мая в Мяделе прямую линию и прием граждан

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия и выездной прием граждан министра культуры Анатолия Маркевича состоятся 31 мая в Мяделе, сообщили БЕЛТА в Минкультуры.

В здании Мядельского районного исполнительного комитета по адресу пл.Ленина, 1 пройдет прямая линия с 10.00 до 11.00 по телефону 8 (017 97) 41-0-40, а с 11.00 до 13.00 состоится выездной прием граждан. Предварительно записаться на него необходимо по телефону 8 (01797) 41-0-09.-0-