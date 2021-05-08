Маркевич возложил цветы к монументу братской могилы на Военном кладбище

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня министр культуры Анатолий Маркевич возложил цветы к подножию монумента братской могилы на Военном кладбище. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

Здесь нашли последний приют полтысячи солдат и офицеров, погибших при освобождении Минска от оккупантов. В мероприятии приняли участие сотрудники министерства, известные культурные деятели.

Ранее участие в возложении цветов к памятникам, могилам и местам массовых захоронений военнослужащих и жертв Великой Отечественной войны приняли многие представители творческой интеллигенции, руководители и сотрудники учреждений культуры, отдав дань памяти всем, кто мужественно сражался за освобождение Отечества от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, в преддверии празднования Дня Победы министр культуры Анатолий Маркевич поздравил ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня теплые слова и поздравления принимали Александр Иосифович Ульянович, Георгий Леонтьевич Лозыченко, Илья Иванович Горбачевский. Все они - участники Великой Отечественной войны, удостоенные множества заслуженных наград, орденов и медалей, проявившие мужество, самоотверженность и стойкость в защите нашей Родины.

"С каждым годом мы все дальше от победного мая 45-го, но в этот замечательный день мы чтим память павших и чествуем ветеранов, прошедших суровые военные испытания и победивших фашизм, отдаем дань глубокого уважения труженикам тыла и всем тем, кто своими усилиями подарил нам Великую Победу и мирное небо над головой следующих благодарных поколений", - отметили в ведомстве.-0-