Маркировка обуви средствами идентификации вводится с 1 ноября

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обувь будет подлежать маркировке средствами идентификации с 1 ноября 2021 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Реализация остатков обуви после 1 ноября разрешается только после ее маркировки, обратили внимание в МНС. Остатки обувных товаров должны быть промаркированы до 1 марта 2022 года.

"Субъекты хозяйствования обязаны провести инвентаризацию образовавшихся у них остатков товаров, не маркированных средствами идентификации, по состоянию на 1 ноября 2021 года", - уточнили в МНС. Информация в систему маркировки об остатках передается не позднее следующего за днем составления инвентаризационной описи дня.

Для бесперебойной торговли субъекты хозяйствования вправе провести инвентаризацию остатков до даты введения маркировки и заблаговременно приобрести средства идентификации у оператора.

С 1 ноября и до начала торговли остатками, но не позднее 1 марта следующего года субъекты хозяйствования обязаны передать в систему маркировки информацию об остатках, маркированных средствами идентификации.

В зависимости от деятельности для субъектов хозяйствования есть три варианта действий, отметили в МНС.

Если обувь предназначена для торговли в Беларуси, то субъектам, которые ведут оптовую или розничную торговлю остатками обуви, для получения кодов маркировки необходимо предоставить в систему маркировки информацию о наименовании и количестве товаров, затем получить коды и промаркировать товар. Обязательно нужно внести в систему маркировки информацию о нанесении средства идентификации на товар.

Если остатки товаров предполагается реализовывать в рамках трансграничной торговли, то для получения кодов маркировки следует внести обязательную информацию в "Банк данных электронных паспортов товаров", затем у оператора системы маркировки приобрести код, промаркировать товар и обязательно внести в систему маркировки информацию о нанесении средства идентификации на товар.

В случае когда субъекты хозяйствования ведут торговлю остатками товаров, маркированными средствами идентификации государств - членов ЕАЭС, такие товары повторной маркировке не подлежат, если информация о маркировке есть в соответствующей системе. Чтобы подтвердить такую информацию, субъекты хозяйствования вправе передать в систему маркировки сведения о коде маркировки и наименовании товара. После подтверждения оператором товар признается маркированным и может обращаться на территории Беларуси.

Специалисты обратили внимание: при маркировке обуви "незащищенными" средствами идентификации необходимо при ее обороте использовать электронные накладные. Для этого следует заключить договор с аттестованным EDI-провайдером. Информация о провайдерах есть на сайте Центра систем идентификации (https://ids.by/index.php?option=com_content&view=article&id=226&Itemid=43).

В МНС подчеркнули, что подготовиться к введению маркировки обуви средствами идентификации необходимо заблаговременно. Перенос и изменение сроков введения маркировки обуви средствами идентификации законодательством не предусмотрены.-0-