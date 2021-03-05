Марков: если мы участвуем в войне, где СМИ играют определяющую роль, нам хотя бы надо купить оружие

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское правительство должно больше внимания уделять развитию отечественных средств массовой информации. Такое мнение прозвучало от руководителей крупнейших телеканалов в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Во время передачи председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт отметил, что передачу, возможно, смотрят и члены белорусского правительства. В связи с этим он напомнил, что Россия в ближайшее время намерена активно реагировать на западную информационную экспансию. В частности, ужесточено законодательство об "иноагентах", больше внимания будет уделено национальным средствам массовой информации. "Мы-то с вами знаем, что на голом энтузиазме можно построить, но это вряд ли", - отметил Иван Эйсмонт.

"Это крик, наверное, в сторону правительства, - отреагировал руководитель телеканала ОНТ Марат Марков. - Если мы понимаем, что в отношении нас не будут вестись военные действия, а будут предприниматься исключительно усилия по "демократизации", то основным инструментом будут являться, конечно же, средства массовой информации и коммуникации. То есть в это будет вкладываться огромное количество денег".

Глава телеканала обратил внимание на заявление Госдепартамента США, который решил увеличить финансирование "Радио свободы". Это видят в России, где готовы к ответным действиям, заметил он. Марат Марков процитировал новости по этой теме: российские власти хотят потратить более 200 миллиардов рублей на поддержку пропагандистских СМИ. Правительство России собирается увеличить финансирование госпрограммы "Информационное общество", чтобы поднять охват аудитории телеканала Russia Today и цитируемость агентства "Россия сегодня".

"Это серьезно. Если мы понимаем, что мы участвуем не в военных действиях, а в гибридной войне, где СМИ играют определяющую роль, то нам хотя бы надо купить оружие", - сказал Марат Марков.-0-