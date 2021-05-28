Марков: фейки и мифы становятся "нормальным" инструментом западной дипломатии на самом высоком уровне

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фейки и мифы становятся "нормальным" инструментом западной дипломатии самого высокого уровня. Такое мнение высказал руководитель ОНТ Марат Марков в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы сейчас находимся в эпохе, когда правда не имеет никакого значения, основу на действительности составляют мифы. И средства массовой информации должны учиться эти мифы создавать, что мы и наблюдаем", - сказал Марат Марков, комментируя то, как преподносят инцидент с авиарейсом Афины - Вильнюс на Западе.

Он отметил, что, наверное, не стоит требовать правды от западных СМИ, если даже политики самого высокого уровня не стесняются вкидывать в медиапространство фейки и на их основе тут же принимать решения. "Они в едином кавалерийском заявили: "Это был угон, захват, террористический акт, и поэтому мы обязаны применить санкции". То есть фейки или мифы (новое понятие, которое сегодня входит в моду) становятся "нормальным" инструментом дипломатии на самом высоком уровне", - обратил внимание руководитель телеканала. В качестве еще одного примера, с которого, по его мнению все и началось, Марат Марков примел слова Президента США Джо Байдена, заявившего, что Путин - убийца.-0-