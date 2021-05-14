Марков: государство обязано защищать своих граждан в том числе через регулирование соцсетей

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство обязано защищать своих граждан, в том числе через регулирование социальных сетей. Такое мнение высказал руководитель телеканала ОНТ Марат Марков в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Марат Марков отметил, что работа разных медийных площадок в Беларуси регулируется по разным правилам: например, традиционные СМИ должны работать по "человеческим правилам", а деятельность тех же социальных сетей никак не регулируется.

"Государство обязано защищать своих граждан, в том числе через принятие нормативов, в которых социальные сети (те, которые есть, и те, которые будут сформированы, новые виды) будут подпадать под действующие законы", - сказал руководитель телеканала.

Он пояснил свое предложение на примере борьбы с наркотиками. Несколько лет назад в Беларуси на законодательном уровне закрепили возможность оперативно запрещать новые виды психоактивных веществ, появляющихся на наркорынке страны. Если ранее на это уходило достаточно продолжительное время, из-за чего новые психотропы какой-то период не находились поз запретом, то с введением новых правил они попадали под запрет мгновенно.

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт добавил, что в России планируют запретить работу социальных сетей без открытия в стране их представительств. По его мнению, нечто подобное необходимо предусмотреть и в белорусском законодательстве.

"Сколько грязи, например, наша компания вычитала в этих соцсетях. мессенджерах за последний год-полтора. Судиться не с кем, не на кого в суд подать. Наверное, когда откроется представительство, будет к кому обратиться, в том числе и с какими-то финансовыми претензиями", - отметил Иван Эйсмонт.

При этом председатель Белтелерадиокомпании заявил, что не предлагает зажимать гайки, а ориентируется на европейские стандарты. "Два года назад Европейский парламент одобрил введение штрафов для интернет-компаний за несвоевременное удаление экстремистского контента, речь идет о Facebook, Twitter и YouTube. Максимальный размер штрафа может достигать 4% от годового оборота", - обратил он внимание.-0-