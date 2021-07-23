Марков: нормы международного права начинают зарываться в могилу

Руководитель телеканала заметил, что ни вторжение в страны Африки, ни бомбардировка Югославии 20 лет назад не были вынужденными мерами. "Это была проста реализация политики вопреки, по сути, решениям ООН или при отсутствии таких решений, при отсутствии осуждения", - обратил он внимание.

По мнению Марата Маркова, по этой же причине нет никакой международной реакции на действия Литвы по отношению к мигрантам. "Потому что международное право перестало действовать", - заявил глава ОНТ.-0-