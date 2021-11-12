Марков: Польша стала преступником в рамках ЕС

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша стала преступником в рамках Европейского союза, нарушив нормы европейского и международного права в отношении беженцев. Такое мнение высказал руководитель телеканала "ОНТ" Марат Марков в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Здесь нужно четко понимать, что на самом деле Польша сейчас представляет из себя преступника в рамках ЕС. По сути, они сами себе присвоили право нарушать законы не только европейские - международные, - обратил внимание Марат Марков. - Так или иначе они обязаны соблюдать эти законы. Они не могут в одностороннем порядке присваивать себе право ставить национальный закон над международным в отношении беженцев".

Руководитель ОНТ заметил, что польские власти пытаются своему населению и своим лоббистам в Европейском союзе и США навязать мысль, что на границе находятся не беженцы, а обычные нелегальные мигранты, а значит, в их отношении можно применять любые меры.

"Здесь попытка подменить понятия. Люди, бегущие от войны, люди, которым на территории их исконного пребывания грозит опасность, - по определению беженцы, - подчеркнул он. - Мигранты - это те, кто едет за лучшей жизнью, но без опасения могут вернуться домой. И в этом ключевое отличие".-0-