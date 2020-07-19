Марков: в любой стране вмешательство иностранных государств в выборы - это скандал

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В любой стране выборы не могут проходить на деньги или при вмешательстве иностранных государств. На это обратил внимание председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Марат Марков в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Одной из тем, которая обсуждалась в передаче, стала регистрация кандидатов в президенты Беларуси. Руководители белорусских СМИ напомнили, что ЦИК отказал экс-руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации, сославшись на несоответствия в декларации о доходах и имуществе, а также на участие иностранной организации в его выдвижении. "В этой кампании очевидно есть вмешательство. Вспомните, какой скандал разразился в США. Они до сих пор не могут отмыться. Не может проходить выборный процесс в любой стране на деньги или на условиях, или с вмешательством других стран. Это уже недемократично", - сказал Марат Марков.

Шумиху вокруг нерегистрации Виктора Бабарико прокомментировал и директор - главный редактор издательского дома "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрий Жук. "Что касается Бабарико, я бы сформулировал проще: скандал не только заказан, но уже и оплачен, - сказал он. - Допускать к выборам жулика - не знаю, правильно ли это. Но были основания (отказать в регистрации. - Прим. БЕЛТА), и ЦИК не мог обойти эту формальную сторону вопроса, иначе бы он сам стал жертвой критиков".-0-

"Клуб редакторов" призвал к максимально открытому следствию по делу Белгазпромбанка Директор - главный редактор издательского дома "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрий Жук во время передачи заметил, что по делу проходит не только экс-руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико, но и другие должностные лица. Все они дают полные деталей признательные показания, которые, по его словам, придумать невозможно.

Перцов: драки с милицией не имеют ничего общего с демократией и возможностью выразить свою позицию Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов подчеркнул, что сопротивления и драки с милицией не имеют ничего общего с демократией и возможностью выразить свою политическую позицию.