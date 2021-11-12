Марков: все преступления польской стороны в отношении беженцев должны быть зафиксированы

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все преступления польской стороны в отношении беженцев должны быть зафиксированы. Такое мнение высказал руководитель телеканала "ОНТ" Марат Марков в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Знаете, чего не хватает на самом деле? С правовой точки зрения, не хватает сейчас работы (она должна вестись в том числе с нашей стороны, к этому надо упорно привлекать и структуры Союзного государства, и европейские структуры, и уполномоченного по делам беженце) по фиксации тех преступлений, которые реально сейчас творятся польской стороной в отношении беженцев", - считает Марат Марков.

Он заметил, что стрельба из автоматов над головами беженцев уже зафиксированный факт, попавший на видео, и его надо разбирать с правовой точки зрения. "Избиение и вышвыривание людей, которые как беженцы уже попали на территорию Польши, с точки зрения мирового права - это преступление. И давайте его так и рассматривать", - призвал руководитель ОНТ.-0-