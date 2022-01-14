Марков: задача финансируемых из-за рубежа НКО и СМИ - делать больно своему государству

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача финансируемых из-за рубежа НКО и СМИ - делать больно своему государству. Такое мнение высказал руководитель телеканала "ОНТ" Марат Марков в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Эта технология называется "технология тучи мошкары". Представьте: туча гнуса, тем более финансируемого. И основная задача каждого элемента, то есть каждой этой мошки - сделать больно своему государству, сделать плохо своему государству", - убежден Марат Марков.

Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук также считает, что главное предназначение подобных НКО - разваливать государственные и нравственные устои в странах. Именно поэтому они так хорошо финансируются. "Не нужно быть наивными и полагать, что они защищают животных или отстаивают права человека. Не для этого это делается", - подчеркнул он.

Кроме того, во время передачи было рассказано, что, по информации Следственного комитета, агентством "БелаПАН" получено скрытое финансирование в размере $1,6 млн от 16 иностранных организаций и фондов. Кроме того, в августе-сентябре 2020 года это СМИ получило $800 тыс. от организаций BBC и "Фонд Сороса" для создания онлайн-телевидения в целях формирования протестных общественных настроений.-0-