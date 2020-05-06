Маркович: мы не должны позволить забыть Великую Победу и исказить правду о страшной войне

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы не должны позволить забыть нашу Великую Победу и исказить правду об этой страшной войне. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Латвии Василий Маркович.

Посол отметил, что для Беларуси этот праздник наполнен печалью и радостью одновременно, ведь эта страшная война не обошла стороной ни одну белорусскую семью: отцы, деды и прадеды сражались на фронтах войны. Кто-то работал в тылу, кто-то сражался в партизанском отряде либо в подполье. "Три года, один месяц и шесть дней шла война на территории Беларуси, сотни уничтоженных городов, тысячи сожженных деревень, 140 карательных акций, 260 концлагерей и массовых захоронений. Сколько невинных жертв пало в этой войне: только в концлагерях погибли 1,5 млн мирных жителей. Мы не должны позволить забыть нашу Великую Победу, исказить правду о той страшной войне. Забыть, значит предать тех, кто положил свои жизни на алтарь Победы", - подчеркнул посол.

Василий Маркович отметил, что в этом году из-за сложившейся ситуации представители посольства не имеют возможности по уже сложившейся традиции возложить венки у монумента Освободителям Риги вместе с ветеранами, а также цветы на могилы павших и вместе почтить их минутой молчания. "Но я уверен, что в следующем году мы вместе с ветеранами сделаем это. Здоровья вам и мужества, дорогие ветераны", - сказал руководитель диппредставительства.-0-