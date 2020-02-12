Марлевые повязки начали выпускать на швейном предприятии "Славянка" в Бобруйске

12 февраля, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Марлевые повязки начали производить на швейном предприятии ОАО "Славянка" в Бобруйске. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор ОАО "Славянка" Теймураз Бочоришвили.

"В связи с обострением ситуации вокруг нового коронавируса мы приступили к пошиву марлевых четырехслойных повязок. Это нужно для того, чтобы обеспечить жителей Беларуси средствами индивидуальной защиты и предотвратить панику в обществе, - рассказал Теймураз Бочоришвили. - В этом году мы добавили еще один защитный слой, чтобы минимизировать прохождение мелких частиц через маску. На данный момент уже изготовлено около 62 тыс. повязок. Сегодня еще столько же будет отгружено".

Как отметил директор, марлевые повязки имеют преимущества перед теми, которые производятся из нетканых материалов. Повязки из натурального хлопка не вызывают аллергии, не травмируют кожу, она не потеет. Кроме того, такие повязки многоразовые. "Их можно стирать, утюжить, использовать маску, пока она не износится. А после этого - спокойно утилизировать: хлопок биоразлагаем. Маски из нетканых материалов одноразовые и не утилизируются. Эпидемия пройдет, а последствия для природы будут катастрофические", - подчеркнул Теймураз Бочоришвили.

Бобруйское швейное предприятие в 2009 году уже привлекалось к выпуску средств индивидуальной защиты. Тогда в мире вспыхнула эпидемия гриппа H1N1.

ОАО "Славянка" - одно из крупнейших предприятий легкой промышленности Беларуси. Оно специализируется на выпуске одежды для взрослых и детей. Производственная мощность - около 600 тыс. единиц в год.-0-