Маршрут поездов Минск-Смолевичи будет продлен до станции Красное Знамя с 28 марта

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 28 марта маршрут поездов городских линий Минск - Смолевичи будет продлен до станции Красное Знамя, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"Для повышения уровня транспортной доступности минского региона и в соответствии с указом от 25 апреля 2012 года №202 "О мерах по развитию перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования" (с изменениями от 18 января 2021 года) маршрут поездов городских линий Минск - Смолевичи с 28 марта продлевается до станции Красное Знамя с остановкой на остановочном пункте Заречное, который расположен в черте города-спутника", - отметили в пресс-центре. Продажа билетов откроется 28 марта с 00.00.

Как рассказали в БЖД, для удобства и безопасности пассажиров поездов городских линий, а также создания условий для пересадки в городской общественный транспорт в 2023 году будет выполнена реконструкция остановочного пункта Заречное с привлечением бюджетных источников финансирования.

"Продление маршрута следования позволит обеспечить полный охват Смолевичей железнодорожным транспортом с учетом имеющегося и перспективного спроса на перевозки в городском сообщении", - подчеркнули в пресс-центре.-0-