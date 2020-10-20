Маршруты в Польшу, Литву и Украину могут снова закрыть из-за COVID-19 - Тозик

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20 октября 2020, 13:15

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20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные маршруты находятся под угрозой из-за второй волны COVID-19. Об этом рассказал заместитель генерального директора ГП "Минсктранс" Виктор Тозик на пресс-конференции "Совершенствование маршрутной сети пассажирских перевозок в столице и управление транспортным потоком с помощью организации платных парковок. Содержание и ремонт объектов дорожной сети", передает корреспондент БЕЛТА.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией сегодня многие международные маршруты стоят. За исключением Польши, Литвы и Украины. Но обстановка ухудшается, поэтому сначала будем выполнять требования по дистанцированию пассажиров, а потом посмотрим. Надеемся, маршруты не придется закрыть, потому что они востребованы пассажирами", - отметил Виктор Тозик.

Что касается противоэпидемических мер на маршрутах городского пассажирского транспорта, то здесь, как и прежде, действует производственный контроль за санитарным содержанием автобусов, электробусов, троллейбусов, трамваев, подвижного состава метрополитена, маршрутных такси, а также автовокзалов и автостанций. Проводятся профилактические и дезинфекционные мероприятия, пассажирам напоминают о правилах личной гигиены, рекомендуют использовать маски и по возможности соблюдать социальную дистанцию.-0-

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Переход на новое расписание изменил количество наземного транспорта в столице: в пиковые часы в городе работает 1 115 автобусов, 600 троллейбусов и 98 трамваев, в непиковое время до 44% подвижного состава выводится из деятельности в связи с уменьшением количества пассажиров.

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