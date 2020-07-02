МАРТ дал рекомендации по покупкам в интернет-магазинах

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На что обратить внимание при выборе интернет-магазина и какую информацию вправе запросить покупатель, рассказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

В первую очередь МАРТ советует посмотреть информацию на сайте интернет-магазина. На главной странице должны быть наименование продавца, его местонахождение, учетный номер плательщика. Для индивидуального предпринимателя это ФИО, адрес, сведения о государственной регистрации и наименовании органа. На главной странице интернет-магазина обязательно должна быть информация о способах оплаты товаров и их доставке.

Не обязательно на главной странице, но должны быть указаны наименование товара, наименование и местонахождение его изготовителя, поставщика, ремонтной организации. "Обязательна информация о стране происхождения товара, о гарантийном сроке (если он установлен), о цене (она должна быть указана в белорусских рублях), является ли товар конфискованным или обращенным в доход государства иным способом, является ли товар бывшим в употреблении или в нем устранялся недостаток, чтобы потребитель понимал, какой товар он может приобрести в этом интернет-магазине", - уточнила Инна Гаврильчик. При этом информация о том, что товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток, обязательно должна находиться рядом с наименованием товара - потребитель не должен ее искать или предполагать ее наличие или отсутствие.

На сайте интернет-магазина должны быть размещены образцы платежных документов, которые подтверждают прием продавцом от покупателя наличных денег, например, кассовый чек.

"Отсутствие этой информации уже свидетельствует о том, что продавец недобросовестно пытается работать на рынке интернет-продаж. Поэтому рекомендую отказаться от покупок в интернет-магазине, где отсутствует перечисленная информация", - подчеркнула Инна Гаврильчик.

Кроме того, у потребителя есть возможность проверить, зарегистрирован ли определенный интернет-магазин в Торговом реестре. Это можно сделать на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли. "Без регистрации в этом реестре интернет-магазины не могут работать, это запрещено законодательством. Поэтому рекомендую приобретать товары в интернет-магазинах, которые зарегистрированы в Торговом реестре и у которых на сайте содержится вся обязательная информация", - отметила представитель МАРТ.

Что касается документов, которые потребитель может запросить у продавца, это фактически вся перечисленная выше информация. "При передаче товара она также должна содержаться в прилагаемой к нему документации либо на потребительской упаковке, этикетках или передаваться другим способом, принятым для отдельных видов товаров. Например, это может быть инструкция по эксплуатации, технический паспорт. Если это технически сложный товар, обязателен гарантийный талон", - пояснила Инна Гаврильчик.

Дополнительно потребитель может запросить и другую информацию.

Что касается отдельного реестра добросовестных интернет-продавцов, то он не ведется. "И, наверное, не стоит этого делать, потому что трудно выработать и учесть все критерии, по которым добросовестность интернет-продавца можно определить", - считает начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой.-0-

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МАРТ рекомендует не покупать товары в соцсетях Дело в том, что, как правило, через соцсети товары продают граждане, которые не зарегистрированы в качестве ИП или юрлица. В данном случае это сделка между двумя физлицами, на такие взаимоотношения закон "О защите прав потребителей" не распространяется.

Число интернет-магазинов в Беларуси с начала года выросло на 6,5% По данным Торгового реестра, количество интернет-магазинов за последние пять лет увеличилось на 10922 (или на 93,9%) и на 1 января 2020 года составляло 22552.

Покупатель имеет право выбрать форму оплаты товара - МАРТ Исключения составляют случаи, когда законодательство позволяет продавцу не осуществлять расчеты в безналичной форме при продаже товаров либо предусматривает его обязанность проводить только безналичные расчеты.

Покупателю обязаны продать товар по цене, указанной на сайте интернет-магазина - МАРТ В последние месяцы больше всего обращений граждан по таким нарушениям в интернет-торговле, как отказ от продажи товара по цене, которая ранее содержалась на сайте интернет-магазина, невозможность выбора формы оплаты - наличной или безналичной.

МАРТ разработает меры по ограничению доступа к интернет-магазину до устранения продавцом нарушений "В настоящее время случаев закрытия интернет-магазинов нет, так как законодательство не предусматривает такую меру воздействия", - сказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик.

МАРТ рассказал, что делать в спорной ситуации при покупке товара в интернет-магазине "Рекомендую обратиться к самому продавцу. При этом не использовать только телефонную связь - лучше по электронной почте", - рассказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик.