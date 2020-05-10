МАРТ дал рекомендации потребителям по покупке продтоваров

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли дало рекомендации потребителям по вопросам покупки продовольственных товаров. Такая информация размещена на сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

При выборе продуктов потребителям следует внимательно ознакомиться с информацией о товаре, размещенной на этикетке, упаковке, листке-вкладыше, ярлыке, клейме, штампе, ценнике.

Маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легко читаемой, достоверной и не вводить потребителей в заблуждение. При этом надписи, знаки и символы должны быть контрастными фону, на который нанесена маркировка.

В министерстве рекомендуют всегда брать кассовый чек или иной документ, подтверждающий факт приобретения товара. Все без исключения продавцы обязаны выдавать эти документы, в том числе и индивидуальные предприниматели на рынках.

Предъявить претензию по некачественному товару потребитель может и без такого документа - при наличии иных доказательств совершения покупки у конкретного продавца, например, при наличии сведений о продавце на упаковке товара. Однако это может создать дополнительные трудности в доказывании своей правоты.

Не подлежат обмену и возврату доброкачественные пищевые продукты.

Если потребитель приобрел некачественную пищевую продукцию, он вправе потребовать замены на качественный товар, соразмерного уменьшения уплаченной стоимости или возврата уплаченной стоимости.

Пищевые продукты признаются некачественными и не могут реализовываться, если они не соответствуют требованиям нормативных документов, имеют явные признаки недоброкачественности, не имеют установленных сроков годности или они уже истекли, не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные техническими нормативными документами.

Как отмечают в МАРТ, потребитель может предъявить требования о недостатках пищевой продукции в течение срока ее годности. Он также имеет право на возврат некачественной продукции, даже если она приобретена со скидкой.

При покупке продукции ненадлежащего качества потребителю необходимо изначально обратиться к продавцу товара, заявив одно из вышеуказанных требований. Продавец обязан принять товар у покупателя и проверить его качество. При возникновении спора с покупателем о недоброкачественности товара и причинах ее возникновения продавец обязан в течение 14 дней провести его экспертизу.

Экспертиза проводится независимыми специалистами, имеющими разрешение на такого рода исследования. Ее стоимость оплачивается продавцом. Если в результате экспертизы качества продукции установлена вина потребителя, он обязан возместить продавцу расходы на ее проведение, а также расходы на транспортировку товара.

Потребитель вправе принять участие в проверке качества и проведении экспертизы лично или через своего представителя, оспорить в судебном порядке выданное заключение, а также провести экспертизу товара за свой счет.

Обоснованные требования потребителя подлежат удовлетворению продавцом незамедлительно, максимальный срок - 7 дней, при необходимости проведения экспертизы максимальный срок составляет 14 дней. Требования о возмещении убытков подлежат удовлетворению продавцом в течение 7 дней со дня подтверждения потребителем их размера. За нарушение указанных сроков продавец уплачивает потребителю неустойку в размере 1% от цены товара за каждый день просрочки.

Если в установленные законодательством сроки продавец (изготовитель, поставщик, представитель) не ответил или не удовлетворил требование, потребитель вправе обратиться с представлением подтверждающих документов или их копий в госорган по защите прав потребителей, общественную организацию потребителей, в суд (с исковым заявлением за защитой нарушенных прав).-0-