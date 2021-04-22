МАРТ держит на особом контроле повышение цен на питьевую воду

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли обращает внимание на недопустимость злоупотреблений при формировании цен на питьевую воду. Такая информация размещена в Telegram-канале МАРТ, сообщает БЕЛТА.

"Учитывая сложившуюся в некоторых районах города Минска ситуацию с питьевой водой, МАРТ держит вопрос на особом контроле. Питьевая вода включена в перечень социально значимых товаров. В связи с этим министерство настоятельно рекомендует придерживаться уровня торговых надбавок на нее в размере не более 30%", - говорится в сообщении.

Также МАРТ напоминает потребителям о том, что сообщить о существенном росте цен можно через онлайн-форму на сайте министерства.-0-