МАРТ начал мониторинг цен на товары для новогоднего стола

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси начало расширенный мониторинг цен на товары, которые традиционно покупают к новогоднему столу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".

Регулятор постоянно держит на контроле ситуацию по стоимости социально значимых товаров, данные от ретейла поступают в электронном виде. Чтобы избежать необоснованных скачков цен, в эти три недели, когда покупательский спрос повышается многократно, а товарооборот увеличивается на треть, решено увеличить и список товаров, и магазинов.

По словам начальника главного управления торговли и услуг Миноблисполкома Татьяны Шевцовой, будет вестись живой мониторинг. "Мы будем фиксировать определенные цены в объектах торговли и еженедельно отслеживать, есть рост или нет, чтобы понимать, как складывается ситуация у нас в области", - отметила она. По каждому случаю будут разбираться отдельно, после чего информация будет передаваться в МАРТ для выяснения причины роста цены: производитель увеличил цену или же завышена торговая надбавка.

В областных управлениях торговли и в МАРТ работают также горячие линии. Звонки принимают по будням в рабочее время.-0-