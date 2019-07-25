МАРТ не поддержал предложение о запрете продажи товаров секонд-хенд через интернет-торговлю

25 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли не поддержало предложение о запрете продажи товаров секонд-хенд посредством интернет-торговли. Об этом сообщил сегодня первый заместитель ведомства Артур Карпович в пресс-центре БЕЛТА.
С соответствующим предложением в МАРТ обратился "Беллегпром". "Когда мы провели общественное обсуждение этого проекта, в МАРТ посыпалось столько жалоб от людей, которые этими услугами пользуются, - сказал Артур Карпович. - На стадии общественного обсуждения мы эту мысль по запрету реализации товаров типа секонд-хенда через интернет-торговлю сняли".
По мнению первого замминистра, каждый сам решает, что он покупает. "И, наверное, пока мы не обеспечим высокий достаток у населения, будет неэтичным запрещать реализацию дешевых товаров в стране", - считает он.
Что касается качества этих товаров, то "азиатским", как их называют, магазинам МАРТ уделяет особое внимание. "Мы постоянно их мониторим, вместе с Госстандартом, Минздравом, Министерством внутренних дел, которое отслеживает регистрацию этих продавцов. В случае выявления нарушений, отсутствия сертификатов на реализуемые товары выдаются предписания о запрете их реализации в указанном магазине", - рассказал Артур Карпович.
Эта работа, по его словам, организована с подачи бизнеса.-0-
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