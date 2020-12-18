МАРТ о предновогодней торговле: создан запас продуктов повышенного спроса, ведется мониторинг цен

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице и регионах Беларуси созданы запасы продуктов повышенного спроса, проводится мониторинг, чтобы не допустить необоснованный рост цен на товары. Об этом рассказал начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"В областях и столице для обеспечения торговых объектов в период повышенного покупательского спроса провели работу с производителями по созданию запасов кондитерских изделий, шампанского и игристых вин, обеспечено постоянное наличие в торговых объектах свежих овощей и фруктов, икры, рыбы, других морепродуктов, консервированного зеленого горошка, колбас и копченостей, - рассказал Михаил Жигало. - Кроме того, приняты меры для недопущения необоснованного роста цен на товары. Будут проводиться мониторинги, контрольно-аналитические мероприятия. Министерство в предпраздничные дни усилило контроль за торговыми объектами в области обеспечения ассортимента и соблюдения законодательства о ценах и ценообразовании".

По его словам, в предпраздничные и праздничные дни по всей стране были продлены режимы работы объектов торговли и общепита, в том числе путем упразднения перерывов в выходные дни и отказа от закрытия на ремонт и переучет. "В Беларуси на сегодня уже продлена работа более 150 торговых и порядка 70 объектов общепита", - добавил представитель МАРТ.

В объектах общепита уже принимают предварительные заказы на изготовление мучных, кондитерских, булочных и кулинарных изделий, в том числе в банкетном оформлении. В ресторанах и кафе принимают заказы на обслуживание новогодних и рождественских огоньков, корпоративов, праздничное обслуживание детей. Как рассказал Михаил Жигало, ориентировочная стоимость предновогодних мероприятий в зависимости от формата проведения составит от Br27 до Br160 на человека. В новогоднюю ночь ценник будет немного выше и составит от Br50 до Br200 на человека.

В Беларуси в праздники запланировано провести около 160 ярмарок. В период с 14 по 22 декабря начинают работать елочные базары в разных регионах страны. "Стоимость елей будет варьироваться. Ценник будет стартовать от Br6,2 без НДС (речь идет о елях до 1 м)", - отметил Михаил Жигало. Кроме того, в стране запланировано множество мероприятий, направленных на стимулирование потребительского спроса, в том числе распродажи, рекламные акции и игры.

"Все мероприятия по торговому и бытовому обслуживанию населения будут проводиться с учетом рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции. В зависимости от эпидемиологической ситуации на территории определенной административно-территориальной единицы возможны изменения как в количестве запланированных мероприятий, так и в формате их проведения", - резюмировал Михаил Жигало.-0-

"Белгоспищепром": на белорусские сладкие новогодние подарки высокий спрос в стране и за рубежом