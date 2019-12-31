МАРТ о предновогодней торговле: цены на ключевые товары не выросли

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли в канун праздников проводит мониторинг обеспеченности розничной торговли товарами новогоднего ассортимента, а также цен на товары повышенного потребительского спроса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МАРТ.

"Мониторинг показал, что потребительские цены в декабре по ключевым социально значимым позициям, таким как молоко, мясо, яйца, за исключением отдельных видов овощей и фруктов в целом сохраняются неизменными. На отдельные товары (свинина бескостная, колбаса сырокопченая и яйца куриные) отмечается снижение цен по отношению к декабрю 2018 года", - отметили в министерстве.

По данным МАРТ, в продаже имеется широкий ассортимент мясной, молочной продукции, рыбы и продуктов ее переработки, свежей и переработанной плодоовощной продукции, соблюдаются ассортиментные перечни товаров. "Представлены продукты питания широкого ценового сегмента для удовлетворения покупателей с различным уровнем доходов, в том числе деликатесные, товары с рождественской и новогодней тематикой, в праздничном оформлении, елочные украшения, искусственные ели и другое", - отметили в пресс-службе.

В торговле представлен широкий ассортимент шампанского (более 30 наименований) и игристых вин (порядка 20 наименований). На полках магазинов можно найти более 50 наименований кондитерских новогодних подарков, которые расфасованы в баулы, мягкие игрушки, тубы весом от 300 г до 3 кг. Цены на них в зависимости от веса и наполнения варьируются от Br5,58 до Br65.

Сегодня еще продолжат работу елочные базары, где можно купить живые сосны и ели, ели в кадках, новогодние букеты. Цены на них (по данным на 27 декабря) составляют от Br5 до Br60.

Кроме того, в республике проходят рождественские и новогодние ярмарки. Всего их запланировано более 1,2 тыс.

В МАРТ отмечают, что мониторинг розничного ассортимента и ценовой ситуации в стране продолжится. При необходимости будут приняты оперативные меры реагирования.-0-