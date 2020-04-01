МАРТ открывает телефонную линию для мониторинга цен и тарифов

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли открывает телефонную линию по вопросам наличия товаров и существенного роста цен и тарифов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Телефонная линия открывается с целью мониторинга и оперативного реагирования на значительное повышение цен и тарифов на товары и услуги. Позвонив по телефону 8 (017) 327 61 21, можно сообщить о значительном росте цен, указав наименование и адрес торгового объекта", - отметили в МАРТ.

Телефонная линия будет работать по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

В МАРТ обратили внимание, что сообщения, поступившие на телефонную линию, регистрации в канцелярии не подлежат и ответы на них направляться не будут. Требования закона от 18 июля 2011 года "Об обращениях граждан и юридических лиц" на них не распространяются.-0-