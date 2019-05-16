МАРТ: пассажир такси вправе отказаться от оплаты поездки с выключенным таксометром

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли напоминает о правах потребителей услуг такси. В частности, пассажир вправе отказаться от оплаты поездки в автомобиле с выключенным кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Пассажир также имеет право знать информацию об услугах и их исполнителях, ориентировочную стоимость услуг при заказе, на надлежащее качество и безопасность перевозки. Он может провозить с собой бесплатно других пассажиров, требовать от водителя движения по кратчайшему маршруту к пункту назначения, отменить ранее сделанный заказ не позже чем за 30 минут до установленного времени прибытия автомобиля.

В министерстве напомнили, что взаимоотношения, возникающие между потребителем и автомобильным перевозчиком, регулируются Правилами автомобильных перевозок пассажиров, утвержденными постановлением Совета Министров от 30 июня 2008 года №972.

В салоне автомобиля-такси на видном месте должна находиться информационная табличка, содержащая наименование и телефон диспетчера такси (если автомобильные перевозки выполняются с использованием его услуг); используемые тарифы для этого автомобиля: тариф за 1 км (днем и ночью), за пределами города, стоимость абонирования, стоимость посадки, простоя, заказа такси по телефону, иные тарифные условия и пример расчета оплаты проезда несколькими пассажирами. Кроме того, в салоне должны находиться визитная карточка, содержащая сведения о водителе и его фотографию; информация о наименовании (фамилии, собственном имени, отчестве), месте нахождения (месте жительства) и контактных телефонах автомобильного перевозчика.

"В случае отсутствия перечисленной информации в салоне автомобиля-такси (недоведения ее до сведения потребителей) или несогласии пассажира с объявленной ценой услуги (например, потребителя не устраивает стоимость посадки), пассажир имеет право до начала поездки отказаться от использования услуги такси", - отметили в ведомстве.

Размер платы за услугу определяется по кассовому суммирующему аппарату, совмещенному с таксометром на основании установленных тарифов за подачу автомобиля-такси по заказу, посадку в автомобиль-такси (исходя из затрат, связанных с выполнением посадки и высадки пассажиров, укладки и выгрузки багажа и ручной клади), 1 км оплачиваемого пробега и 1 час оплачиваемого простоя.

Водителю автомобиля-такси запрещается перевозить пассажиров с неисправным или выключенным кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром (правило не распространяется на перевозки, заказанные с использованием электронной информационной системы), закрывать его какими-либо предметами, требовать от пассажира плату сверх показаний таксометра, производить посадку других пассажиров без согласия пассажира, находящегося в автомобиле-такси, курить во время движения.-0-