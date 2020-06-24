МАРТ подготовил памятки для торговли и общепита по профилактике COVID-19

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило памятки по применению рекомендаций по минимизации риска распространения COVID-19 в торговых объектах, объектах бытового обслуживания и общественного питания. Такая информация размещена на сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

Согласно рекомендациям, юрлицам и ИП следует проводить ежедневный контроль за состоянием здоровья сотрудников и не допускать к работе лиц с признаками ОРВИ. Всех работников нужно обеспечить средствами защиты, в том числе масками, повязками или щитками для лица, дезинфицирующими средствами для обработки рук, перчатками, и контролировать их обязательное использование. В санитарных узлах возле умывальников необходимо обеспечить наличие мыла для мытья рук и дозаторов с дезинфицирующими средствами. Дозаторы следует размещать и на входе/выходе из помещений.

В течение рабочего дня каждые два часа рекомендуется проводить влажную уборку помещений, часто используемых предметов и мест общего пользования с применением дезинфицирующих средств, а также проветривать. Еще одна рекомендация - не допускать скопления людей, организовав безопасное перемещение работников и потребителей по одному или по двое с соблюдением дистанции в 1-1,5 м. Предлагается также нанести специальную разметку (не менее 1-1,5 м между полосами) для дистанцирования покупателей в местах расположения касс. Если есть возможность, стоит установить перед кассами оргстекло.

МАРТ также советует исключить возможность для покупателей самостоятельно нарезать пищевые продукты в магазинах. Такие товары следует передавать потребителям в упакованном виде, за исключением овощей и фруктов, товаров в упаковке изготовителя, например, конфет. Дегустации пищевых продуктов или другие подобные мероприятия проводить не рекомендуется.

Организациям сферы общественного питания предлагается по возможности организовать обслуживание навынос либо доставку продукции по заказам, ограничить доступ в служебные помещения лиц, не связанных с деятельностью объекта. Одноразовую посуду следует после применения собирать и уничтожать, многоразовую - мыть в посудомоечной машине при температуре не менее 65 градусов или ручным способом, используя двух- и трехсекционные ванны.

"МАРТ обращается с настоятельной просьбой к руководителям и работникам организаций торговли, бытового обслуживания и общепита ответственно отнестись к исполнению рекомендаций по минимизации риска возникновения и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Обращаем особое внимание на необходимость их соблюдения на рынках и в торговых центрах, а также при использовании передвижных средств развозной, разносной торговли в зонах отдыха и иных местах массового пребывания людей", - подчеркнули в министерстве.

Памятки были подготовлены на основе ранее разработанных министерством рекомендаций.-0-