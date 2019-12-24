МАРТ подготовил проект постановления об ограничении продажи жевательных смесей с никотином

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило проект постановления Совета Министров, направленного на введение отдельных ограничений и запретов при торговле нетабачными никотиносодержащими изделиями (так называемыми жевательными смесями). Информация об этом размещена на сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

В частности, предлагается запретить продажу жевательных смесей с никотином несовершеннолетним лицам в возрасте до 18 лет, методами открытой выкладки и самообслуживания, в форме разносной торговли, на рынках, с использованием сети Интернет и др. Проект постановления будет вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси с 26 декабря.

Как свидетельствуют результаты исследований, проведенные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Всероссийский НИИ табака, махорки и табачных изделий", потребители жевательных смесей получают более внушительную разовую долю никотина в сравнении с курильщиками. В итоге происходит быстрое формирование привычки, развитие психологической и физической зависимости.

По мнению МАРТ, сложившееся положение на рынке нетабачных никотиносодержащих изделий предопределило необходимость введения ограничений их продажи. "Оборот таких изделий в настоящее время законодательством не регулируется. Вместе с тем они весьма популярны, в том числе среди молодежи. Сегмент рынка никотиносодержащих изделий, которые представлены на белорусском рынке как российскими, так и зарубежными производителями, постоянно растет. При этом отдельные производители определяют на упаковке либо в рекламе свои изделия как снюс, что является введением потребителя в заблуждение", - отметили в министерстве.

С февраля 2015 года в Беларуси введен запрет на производство и оборот некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и жевания (снюс, насвай и другие), изготовленных из табака (очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести или прочих щелочных компонентов) с добавлением или без добавления иных ингредиентов.-0-