МАРТ подготовил рекомендации для интернет-продавцов и покупателей

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли совместно с интернет-площадками разработали рекомендации для интернет-покупателей и физических лиц, продающих свои вещи онлайн. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"С развитием интернет-технологий и онлайн-сервисов растет число мошенничеств с использованием фишинговых сайтов, копирующих сайты популярных белорусских интернет-ресурсов (интернет-магазинов, почтовых сервисов, сайтов объявлений о продаже личных вещей). Создание таких копий направлено на получение сведений о банковских картах граждан для хищения денежных средств", - отметили в пресс-службе.

Внешне (по дизайну и цветовому оформлению, логотипам) копии сайтов практически ничем не отличаются от настоящих. Лишь при внимательном изучении доменного имени мошеннического сайта можно обнаружить отличие от оригинала. Например, значится иностранная доменная зона (например, вместо ".by" указано ".сс" или ".su"), лишние символы (точка или тире), выполнена замена одной буквы или дублирование одной и той же буквы и т.д. "Зачастую интернет-пользователь не обращает на это внимания, видя визуально знакомое оформление ресурса, и для совершения платежа вводит реквизиты своей банковской карты. На это и рассчитывают мошенники", - отметили в МАРТ.

В общении с физическими лицами, которые размещают объявления о продаже своих вещей, мошенники, как правило, выдают себя за покупателей, предлагая осуществить расчет в безналичной форме. При этом якобы для удобства и быстроты присылают в мессенджере ссылку для перехода не на настоящий, а на фишинговый сайт, которую нужно открыть и ввести сведения о реквизитах банковской карты. Таким путем мошенники получают конфиденциальную информацию и похищают денежные средства.

"Интернет-пользователям следует помнить, что самая надежная защита - это осведомленность, бдительность и осторожность. Мошенники используют особенности человеческого восприятия и поведения: предлагают легкое решение насущной проблемы, создают чувство нехватки времени, торопят, не дают подумать или посоветоваться с близкими", - отметили в МАРТ.

Коммуникация с мошенниками обычно происходит через социальные сети, с номера телефона, как правило, зарегистрированного за пределами Беларуси либо на подставное лицо. Так что наиболее безопасный способ общаться с продавцом или покупателем - через личные сообщения на настоящем интернет-ресурсе. "Если ваше общение переходит в мессенджер (Viber, Telegram, WhatsApp и т.д.), официальный интернет-ресурс не сможет вас защитить", - подчеркнули в пресс-службе.

До оплаты покупки нужно убедиться, что сайт настоящий. Должны насторожить такие моменты, как отсутствие контактной информации о владельце сайта, много мелких грамматических ошибок, опечаток, несоответствий, слишком низкие цены на товары, призывы к срочным действиям, много восклицательных знаков, предложения быстро и легко заработать, большое количество негативных отзывов.

До ввода данных своей банковской карты стоит позвонить продавцу (покупателю) и убедиться, что это его реальный белорусский номер. "Вас должно насторожить, если продавец (покупатель) под любым предлогом пытается избежать личного общения по телефону. Факт переписки в мессенджере не подтверждает того, что этот номер действительно принадлежит тому, кто вам пишет", - отметили в министерстве.

"Если все-таки мошенники нашли способ похитить деньги с банковской карты, и вы успели это оперативно обнаружить, сразу обращайтесь в банк (контакт-центр банка либо по номеру телефона, указанному на банковской карте). Возможно, сотрудники банка успеют отменить операцию и вернуть деньги. Если вы ввели данные банковской карты, то необходимо в срочном порядке произвести ее блокировку, позвонив в банк", - рекомендуют в МАРТ. Кроме того, следует сообщить о мошенничестве владельцу настоящего интернет-ресурса (интернет-магазина, почтового оператора, площадки объявлений), направив в службу поддержки скриншот поддельной страницы с точным адресом, указанным в адресной строке, и с описанием произошедшей ситуации. Также нужно обратиться с заявлением о действиях мошенников в правоохранительные органы.-0-