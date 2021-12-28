МАРТ поздравил воспитанников Дома ребенка №1 в Минске с новогодними праздниками

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов во время республиканской благотворительной акции "Наши дети" посетил учреждение здравоохранения "Дом ребенка №1 для детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Дети ждали гостей и подготовили для них новогоднее представление. Представители МАРТ поздравили воспитанников учреждения с наступающими новогодними праздниками и вручили сладкие угощения. Главным подарком стали детские горки", - рассказали в пресс-службе.

Благотворительная акция "Наши дети" проходит с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го. Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, представители местных властей, общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-