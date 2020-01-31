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31 января 2020, 13:05

МАРТ предлагает обсудить, какую посуду запретить в общепите

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Фото из архива
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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с перечнем одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой будет запрещена в объектах общественного питания с 1 января 2021 года, можно обсудить на Правовом форуме до 10 февраля, сообщает БЕЛТА.

Проектом документа предлагается включить в данный перечень контейнеры, коробки, лотки, ланч-боксы, палочки для размешивания, стаканы, тарелки, чашки. Речь идет о посуде, которая полностью или частично изготовлена из поливинилхлорида и полистирола.

Запрет на использование пластиковой посуды из этих материалов связан в том числе с невозможностью в настоящее время переработки таких изделий.

"При этом субъекты общественного питания будут вправе использовать посуду, приборы и иные изделия, изготовленные из бумаги и картона, дерева и иных материалов природного происхождения, комбинированных материалов и материалов, не содержащих поливинилхлорида и полистирола, а также из полиэтилентерефталата (для холодной продукции) и полипропилена (для горячей)", - говорится в обосновании к проекту постановления.

Также пока предлагается сохранить продажу и использование в объектах общепита одноразовых пластиковых крышек для стаканов, ложек, вилок, ножей и коктейльных трубочек, поскольку приемлемых по цене аналогов им из предлагаемых альтернативных материалов нет.

В обосновании отмечается, что МАРТ провел анализ рынка одноразовой пластиковой посуды, которая используется в секторе объектов питания. Согласно данным, потребность общепита составляет около 200 млн единиц пластиковой посуды в год, из которых примерно 30% - стаканчики. На долю пластиковых вилок, ложек и ножей приходится по 8-10%.

При этом отмечается, что 50% от общего количества функционирующих объектов общественного питания не используют одноразовую пластиковую посуду вовсе, 18% объектов используют исключительно ее.

По информации местных исполнительных и распорядительных органов и субъектов общественного питания удельный вес расходов на одноразовую посуду в общей сумме затрат субъекта общественного питания в среднем составляет 0,1-0,3%.-0-

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли общепит
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