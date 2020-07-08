МАРТ предлагает потребителям кондитерских изделий поучаствовать в онлайн-опросе

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает потребителям кондитерских изделий принять участие в онлайн-опросе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Министерство по заявлению СП ОАО "Спартак" расследует нарушение антимонопольного законодательства со стороны ООО "Юниаква". По мнению заявителя, введение в гражданский оборот наборов конфет Ilpasso, сходных до степени смешения с наборами Impresso, является недобросовестной конкуренцией.

В целях антимонопольного расследования МАРТ изучает мнения потребителей. Онлайн-опрос можно пройти на сайте министерства.-0-