МАРТ предлагает ввести допусловие для выпуска алкоголя в этнографических центрах и нацпарках

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает ввести дополнительное условие для юридических лиц, которые претендуют на включение в перечень производителей оригинальных алкогольных напитков в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках. Это предусмотрено постановлением Совета Министров, которое вынесено на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.
В качестве такого условия предлагается прописать, что заявитель должен на территории Беларуси в течение не менее одного года заниматься деятельностью, направленной на воссоздание полноты белорусских национальных традиций.
Под этой деятельностью подразумевается воссоздание, сохранение и развитие белорусских национальных традиций, обычаев и обрядов, народных промыслов и ремесел, в том числе путем организации и проведения театрализованных представлений и праздников, фестивалей, экскурсий, смотров и конкурсов белорусского народного творчества, мастер-классов по приготовлению блюд национальной кухни по старинным рецептам и ремесленных мастер-классов, проведение иных мероприятий.
Предусматривается, что право на включение в перечень имеют только юридические лица Беларуси.
Одновременно определяется перечень и порядок подачи в МАРТ заявления и документов для включения в перечень, срок их рассмотрения и основания для отказа во включении в перечень.
Замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 22 апреля по 1 мая.-0-
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