МАРТ прорабатывает вопрос оптимального размещения табачных киосков

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли прорабатывает вопрос оптимального размещения табачных киосков. Об этом сегодня сообщил глава МАРТ Владимир Колтович, представляя в Палате представителей декрет №2, ужесточающий антитабачное законодательство, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси ужесточается антитабачное законодательство, в том числе по электронным сигаретам Основной целью декрета являются последовательное ограничение доступности табачных изделий, предотвращение негативного влияния курения на состояние здоровья населения.

Председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Андрей Рыбак предложил уделить дополнительное внимание вопросу размещения табачных киосков "Табакерка" - на удалении от детсадов, детских площадок, школ и так далее. Депутат считает, что местным властям в этой части могут понадобиться дополнительные рекомендации.

"Мы над этим работаем", - отметил Владимир Колтович, комментируя предложение. Он добавил, что появлению антитабачного декрета предшествовала большая подготовительная работа.

Депутаты поддержали декрет. Палата представителей на сегодняшнем заседании приняла его к сведению.

Как сообщалось, декрет подписан 24 января. Основная его цель - последовательное ограничение доступности табачных изделий, предотвращение негативного влияния курения на состояние здоровья населения.

Декретом предусмотрено законодательное урегулирование производства, оборота и использования электронных систем курения, а также устройств, используемых для нагревания табака без его горения или тления - систем для потребления табака. Устанавливается, что на такие системы будут распространяться отдельные правовые нормы, действующие в отношении производства, оборота и потребления табачных изделий. В частности, право на осуществление деятельности, связанной с производством и оборотом систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них, предоставляется только субъектам хозяйствования Беларуси.

Вводится запрет открытой выкладки жидкостей для электронных систем курения в витринах и ином торговом оборудовании. Предусматриваются ограничения по местам продажи, использования (потребления) электронных систем курения. Вводятся запреты на рекламу, продажу несовершеннолетним жидкостей для электронных систем курения.

В декрете также закрепляется расширение перечня мест, в которых полностью запрещается курение. В частности, запрет на курение вводится в отношении вспомогательных помещений жилых домов, лифтов, автомобилей, перевозящих детей до 14 лет, детских площадок, рабочих мест в помещениях, территорий и помещений спортивно-оздоровительных лагерей, учреждений образования, подземных переходов, остановочных пунктов и посадочных площадок. Для обеспечения поэтапного ограничения доступности табачных изделий, систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них декретом предусматривается введение запрета на использование на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных с наименованием видов табачных изделий.

С 1 января 2020 года вводятся требования к продаже в магазинах, имеющих торговую площадь более 1000 кв.м, табачных изделий, систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них только через товарные отделы. С 1 января 2022 года вводится запрет на использование для хранения и продажи табачных изделий в магазинах и павильонах оборудования, размещаемого над контрольно-кассовыми узлами.-0-