МАРТ проведет горячую линию для потребителей 12 и 15 марта

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли проведет горячую линию для потребителей 12 и 15 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Ежегодно 15 марта в Беларуси, как и во всем мире, отмечается День потребителя. Министерство организует 12 и 15 марта с 14.00 до 17.00 горячую линию для потребителей по телефону 8 (017) 223-42-02", - рассказали в пресс-службе.

Специалисты отдела по защите прав потребителей МАРТ ответят на вопросы, проконсультируют и подскажут выход из проблемной ситуации, а также расскажут, на что обращать внимание при покупке товаров в интернет-магазинах и как грамотно защищать свои законные права.-0-