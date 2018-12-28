МАРТ рассказал о тенденциях развития рынка общественного питания в Беларуси

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сфера общественного питания в Беларуси благодаря декрету №7 "О развитии предпринимательства" продолжит активно развиваться. Такое мнение высказала начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская во время круглого стола "Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?" в пресс-центре БЕЛТА.

По словам Виолетты Брезовской, немало норм в декрете было разработано для еще более интенсивного развития сферы общественного питания. Например, право открытия объектов без подразделения их на типы и классы позволило владельцу самому определять ключевую концепцию будущего объекта. До этого действовало постановление МАРТ с обязательными для применения критериями отнесения к определенному типу или классу, например, ресторана, бара, кафе и т.д.

Также был отменен порядок учета счетов официантов. Предоставлено право субъектам общественного питания изготавливать продукцию общественного питания с объемной долей этилового спирта 7% и более путем смешения и (или) настаивания готовых алкогольных напитков с иными пищевыми продуктами. Для изготовления таких алкогольных напитков не нужна лицензия на производство, требуется лицензия на розничную торговлю алкогольными напитками. Также декрет предоставил возможность самостоятельно определять наценку общественного питания на производимые и реализуемые на территории Беларуси в объектах общественного питания в розлив алкогольные напитки крепостью свыше 28%.

"Что мы сегодня имеем? Прирост объектов общественного питания за 9 месяцев составил более 4%, или 819 объектов. В области общественного питания сейчас работают 9 тыс. 162 субъекта, из них 8 тыс. 315, или 90,8% - юридические лица, 847, или 9,2% - предприниматели. Социальный стандарт по обеспеченности местами в общедоступных объектах выполняется - 41,8 места при нормативе 40 мест на 1 тыс. человек", - рассказала начальник управления.

Говоря о тенденциях развития этого рынка, Виолетта Брезовская отметила открытие объектов быстрого обслуживания по демократичным ценам, узкоспециализированных - блинных, бургерных, пивных баров, кофеен. Распространено открытие фуд-кортов в составе торговых и торгово-развлекательных центров. Ресторанный бизнес идет по пути специализации: национальная, восточная, итальянская, японская кухни. Открываются рестораны по франчайзингу. Услуги общественного питания активнее стали предлагаться в интернете, налажена доставка продукции общественного питания, например, пиццы, комплексных обедов, иных готовых блюд, распространены услуги кейтеринга и др. Набирает популярность открытие объектов с традиционной белорусской национальной кухней, проходят гастрономические фестивали.-0-