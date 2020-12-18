МАРТ рассказал об изменениях в госстандарты на спа-услуги

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 февраля 2021 года будут введены в действие изменения в государственные стандарты, регламентирующие оказание спа-услуг. Министерством антимонопольного регулирования и торговли разработаны изменения в СТБ 2412-2015 "Услуги бытовые. Спа-услуги. Термины и определения" и СТБ 2438-2016 "Услуги бытовые. Спа-услуги. Общие требования" (утверждены постановлением Госстандарта №64 от 5 ноября 2020 года). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МАРТ.

"Эти изменения позволили устранить неоднозначное, двоякое толкование норм, установленных нормативными правовыми актами в области услуг, составляющих лицензируемую медицинскую деятельность, и техническими нормативными правовыми актами в сфере бытового обслуживания населения. Поступившие предложения заинтересованных госорганов и профильной ассоциации с учетом баланса государственных и частных интересов максимально нашли свое отражение в СТБ", - рассказали в пресс-службе.

Исходя из внесенных изменений, к спа-услугам отнесены следующие виды массажа, для выполнения которых не требуется медицинского образования и получения лицензии на право медицинской деятельности: косметический гигиенический массаж, косметический гигиенический массаж с ароматическим воздействием, стоун-массаж, аюрведический массаж, а также этнический спа-ритуал. Кроме того, исключены избыточные требования к составу персонала и ассортименту спа-услуг в зависимости от категории спа-объекта и др.

Государственные стандарты по усмотрению заинтересованных могут применяться досрочно, до даты введения их в действие, после их официального опубликования (пункт 94 правил разработки госстандартов Беларуси, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации №59 от 12 июля 2017 года).-0-