МАРТ разъяснил рекомендации по минимизации распространения COVID-19 в магазинах и общепите

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли разъяснило порядок использования и утилизации средств защиты органов дыхания, одноразовых перчаток и допуска к работе сотрудников торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. Такая информация размещена на сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

Использование и утилизация масок и перчаток

По информации Министерства здравоохранения, периодичность смены многоразовых масок - после двух часов непрерывного ношения либо незамедлительно в случае ее намокания (увлажнения), даже если прошло менее двух часов. В домашних условиях маску многоразового использования необходимо стирать, используя мыло или моющее средство, отдельно от других вещей. После стирки маску можно обработать паром с помощью утюга с функцией подачи пара или парогенератора. Затем прогладить горячим утюгом без пара для удаления влаги (маска должна быть полностью сухая). При организации централизованной дезинфекции масок допустим химический метод дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств или физический (например, кипячение, в том числе с помощью стиральной машины). Одноразовые перчатки можно использовать в течение рабочей смены, при этом обрабатывая антисептическими средствами каждые два часа, в том числе во время технологического перерыва и в иных случаях.

Разъяснены также правила утилизации одноразовых перчаток и масок. По информации Минприроды, идентификация отходов (определение их наименований кодов) осуществляется в соответствии с общегосударственным классификатором. Исходя из номенклатуры классификатора и с учетом основных правил идентификации отходов использованные при профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 одноразовые перчатки и медицинские маски, образующиеся в торговой сети, могут быть отнесены к позиции "Прочие отходы жизнедеятельности населения и подобные им отходы производства, не вошедшие в группу 2" (код 9129900) либо другой подходящей позиции классификатора. После определения кодов и наименований отходов следует обращаться к информации об имеющихся в стране введенных в эксплуатацию объектах по использованию и обезвреживанию отходов, размещенной на официальном сайте Минприроды в разделе "Реестры объектов". При отсутствии возможности использовать или обезвредить отходы следует обращаться в соответствующий территориальный орган Минприроды для получения разрешения на их хранение и захоронение.

Допуск к работе

По информации Министерства труда и социальной защиты, отстранением от работы является временное недопущение работника к исполнению своих трудовых обязанностей в связи с обстоятельствами, предусмотренными Трудовым кодексом. Так, согласно пункту 1 части 6 статьи 49, помимо случаев, предусмотренных законодательством, наниматель обязан отстранить сотрудника в определенный день (смену), если его состояние, связанное с болезнью, препятствует выполнению работы.

Отстранение от работы, а также допуск к ней оформляется приказом или распоряжением нанимателя либо уполномоченного им должностного лица с указанием причины. О приказе сообщается работнику под роспись не позднее следующего рабочего дня. Отказ от ознакомления с приказом оформляется актом с указанием присутствовавших при этом свидетелей. За период отстранения от работы заработная плата не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 49 Трудового кодекса.

Таким образом, если у работника явно выражены признаки респираторной инфекции (кашель, чихание, повышенная температура тела), наниматель обязан отстранить его в установленном законодательством порядке и рекомендовать обратиться в учреждение здравоохранения. Наличие у сотрудника справки о посещении врача в день отстранения от работы и отсутствие выданного листка нетрудоспособности может быть основанием для издания приказа о его допуске к работе.

По информации Минздрава, при наличии симптомов респираторной инфекции работник должен остаться дома, вызвать врача на дом, сократить контакты с окружающими, следовать рекомендациям врача.

При выявлении среди работников случаев инфекции COVID-19 необходимо продолжить выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, рекомендованных Минздравом, а также обеспечить выполнение дополнительных, рекомендованных территориальным центром гигиены и эпидемиологии, с учетом складывающейся в организации эпидемиологической ситуации.-0-