ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 23 июня 2020
Минск Переменная облачность +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:27 Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом Спорт
15:23 В Мядельском районе нашли сельчанина, пропавшего в лесу больше суток назад Происшествия
15:23 Андрейченко: крупные предприятия помогли экономике выстоять в условиях эпидемии Регионы
15:17 МАРТ разъяснил рекомендации по минимизации распространения COVID-19 в магазинах и общепите Общество
15:09 Адвокаты нацелены на мирное решение бизнес-споров в связи с COVID-19 - Чайчиц Общество
15:01 Наставники помогут молодежи Гомельской области найти работу и открыть свое дело Регионы
14:59 В Минске планируют создать фонд помощи по стерилизации и лечению бездомных кошек Регионы
14:51 ЮНЕСКО критикует дискриминацию детей в сфере образования В мире
14:37 Выплата выигрышей в Parimatch теперь возможна на QIWI Общество
14:32 В Киеве медики вышли на акцию протеста В мире
14:22 Останки четырех бойцов Красной армии обнаружили поисковики в Могилевском районе Регионы
14:14 Власти Исландии предупреждают об угрозе извержения вулкана и фиксируют тысячи землетрясений В мире
13:51 Мини-завод по производству самогона ликвидировали в Молодечненском районе Происшествия
13:42 Беларусь и МБРР подписали соглашение о займе на 100 млн евро на модернизацию высшего образования Общество
13:32 В Беларуси выздоровели и выписаны 38 688 пациентов с COVID-19 Общество
13:21 Почти 130 талантливых спортсменов удостоены стипендии Гродненской области Регионы
13:17 Благотворительность и спорт онлайн: А1 и НОК Беларуси запускают акцию в помощь детям Общество
13:11 Доллар на торгах 23 июня подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
12:55 В Беларуси выпустили первую в мире монету с вертлявой камышовкой Общество
12:53 Специалистов по лесному хозяйству в Беларуси начали обучать дистанционно Общество
12:51 Более 200 заявок поступило на творческий конкурс "Беларусь - бренд молодых" Общество
12:50 Под Минском электричка сбила женщину Происшествия
12:49 Сайт ЧМ-2021 по хоккею начал работу Спорт
12:48 Умер педагог Большого театра России народный артист СССР Николай Фадеечев В мире
12:46 Национальный центр маркетинга 25 июня проведет вебинар по экспорту товаров на рынок ОАЭ Экономика
12:34 ЮНЭЙДС: многие ВИЧ-инфицированные из-за пандемии могут лишиться доступа к спецпрепаратам В мире
12:33 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 9 районах Беларуси Общество
12:32 Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы В мире
12:24 "Витязь" за январь-апрель реализовал годовой объем бактерицидных рециркуляторов воздуха Экономика
12:23 Приоритетом в достижении ЦУР в Беларуси должно стать региональное развитие - Исаченко Политика
Все новости
Все новости
Общество
23 июня 2020, 15:17

МАРТ разъяснил рекомендации по минимизации распространения COVID-19 в магазинах и общепите

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Адвокаты нацелены на мирное решение бизнес-споров в связи с COVID-19 - Чайчиц
В Беларуси выздоровели и выписаны 38 688 пациентов с COVID-19

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли разъяснило порядок использования и утилизации средств защиты органов дыхания, одноразовых перчаток и допуска к работе сотрудников торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. Такая информация размещена на сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

Использование и утилизация масок и перчаток

По информации Министерства здравоохранения, периодичность смены многоразовых масок - после двух часов непрерывного ношения либо незамедлительно в случае ее намокания (увлажнения), даже если прошло менее двух часов. В домашних условиях маску многоразового использования необходимо стирать, используя мыло или моющее средство, отдельно от других вещей. После стирки маску можно обработать паром с помощью утюга с функцией подачи пара или парогенератора. Затем прогладить горячим утюгом без пара для удаления влаги (маска должна быть полностью сухая). При организации централизованной дезинфекции масок допустим химический метод дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств или физический (например, кипячение, в том числе с помощью стиральной машины). Одноразовые перчатки можно использовать в течение рабочей смены, при этом обрабатывая антисептическими средствами каждые два часа, в том числе во время технологического перерыва и в иных случаях.

Разъяснены также правила утилизации одноразовых перчаток и масок. По информации Минприроды, идентификация отходов (определение их наименований кодов) осуществляется в соответствии с общегосударственным классификатором. Исходя из номенклатуры классификатора и с учетом основных правил идентификации отходов использованные при профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 одноразовые перчатки и медицинские маски, образующиеся в торговой сети, могут быть отнесены к позиции "Прочие отходы жизнедеятельности населения и подобные им отходы производства, не вошедшие в группу 2" (код 9129900) либо другой подходящей позиции классификатора. После определения кодов и наименований отходов следует обращаться к информации об имеющихся в стране введенных в эксплуатацию объектах по использованию и обезвреживанию отходов, размещенной на официальном сайте Минприроды в разделе "Реестры объектов". При отсутствии возможности использовать или обезвредить отходы следует обращаться в соответствующий территориальный орган Минприроды для получения разрешения на их хранение и захоронение.

Допуск к работе

По информации Министерства труда и социальной защиты, отстранением от работы является временное недопущение работника к исполнению своих трудовых обязанностей в связи с обстоятельствами, предусмотренными Трудовым кодексом. Так, согласно пункту 1 части 6 статьи 49, помимо случаев, предусмотренных законодательством, наниматель обязан отстранить сотрудника в определенный день (смену), если его состояние, связанное с болезнью, препятствует выполнению работы.

Отстранение от работы, а также допуск к ней оформляется приказом или распоряжением нанимателя либо уполномоченного им должностного лица с указанием причины. О приказе сообщается работнику под роспись не позднее следующего рабочего дня. Отказ от ознакомления с приказом оформляется актом с указанием присутствовавших при этом свидетелей. За период отстранения от работы заработная плата не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 49 Трудового кодекса.

Таким образом, если у работника явно выражены признаки респираторной инфекции (кашель, чихание, повышенная температура тела), наниматель обязан отстранить его в установленном законодательством порядке и рекомендовать обратиться в учреждение здравоохранения. Наличие у сотрудника справки о посещении врача в день отстранения от работы и отсутствие выданного листка нетрудоспособности может быть основанием для издания приказа о его допуске к работе.

По информации Минздрава, при наличии симптомов респираторной инфекции работник должен остаться дома, вызвать врача на дом, сократить контакты с окружающими, следовать рекомендациям врача.

При выявлении среди работников случаев инфекции COVID-19 необходимо продолжить выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, рекомендованных Минздравом, а также обеспечить выполнение дополнительных, рекомендованных территориальным центром гигиены и эпидемиологии, с учетом складывающейся в организации эпидемиологической ситуации.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Министерство антимонопольного регулирования и торговли Министерство здравоохранения
Новости рубрики Общество
Виктор Чайчиц. Фото из архива Адвокаты нацелены на мирное решение бизнес-споров в связи с COVID-19 - Чайчиц
Выплата выигрышей в Parimatch теперь возможна на QIWI
Фото из архива Беларусь и МБРР подписали соглашение о займе на 100 млн евро на модернизацию высшего образования
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 38 688 пациентов с COVID-19
Благотворительность и спорт онлайн: А1 и НОК Беларуси запускают акцию в помощь детям
Вертлявая камышовка. Фото заказника "Споровский" В Беларуси выпустили первую в мире монету с вертлявой камышовкой
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко назвал суверенитет белорусского государства неоспоримым фактором
В Беларуси выздоровели и выписаны 38 688 пациентов с COVID-19
В последние годы доля ответственности за воспитание детей сместилась в сторону школы - Петришенко
Беларусь и МБРР подписали соглашение о займе на 100 млн евро на модернизацию высшего образования
Топ-новости
Представители Администрации Президента проведут личные приемы и прямые телефонные линии 23-25 июня
Очередной выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы" посвящен агропромышленному комплексу
Приоритетом в достижении ЦУР в Беларуси должно стать региональное развитие - Исаченко
Благотворительность и спорт онлайн: А1 и НОК Беларуси запускают акцию в помощь детям
Андрейченко: крупные предприятия помогли экономике выстоять в условиях эпидемии
Выплата выигрышей в Parimatch теперь возможна на QIWI
Популярность белорусских брендов среди молодежи растет - социсследование
Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом
МАРТ разъяснил рекомендации по минимизации распространения COVID-19 в магазинах и общепите
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 9 районах Беларуси
Минздрав дал рекомендации по профилактике инфекций летом
Около 100 тыс. человек ежемесячно посещают Детский правовой сайт
РЕПОРТАЖ: Секрет агрохолдинга для деревни будущего
Сайт ЧМ-2021 по хоккею начал работу
Пленэр, ярмарка и конкурс мастеров пройдут на "Славянском базаре"
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.