МАРТ разработал рекомендации по насыщению потребительского рынка СИЗами

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли разработало рекомендации по насыщению потребительского рынка средствами индивидуальной защиты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Для защиты населения от возможного инфицирования коронавирусом в отдельных регионах страны введен масочный режим. Чтобы рынок был полностью обеспечен средствами защиты, министерство разработало рекомендации. В их числе - постоянное наличие в продаже в торговых объектах повязок, повязок-масок, бытовых, декоративных масок и иных подобных изделий, дезинфицирующих (антибактериальных, обеззараживающих, бактерицидных) средств, в том числе мыла, салфеток, гелей, спреев, жидкостей для гигиенической обработки кожных покровов, а также защитных одноразовых перчаток", - рассказали в пресс-службе.

МАРТ прогнозирует рост продажи средств индивидуальной защиты. "Производителям и поставщикам рекомендовано организовать их бесперебойную поставку субъектам торговли под полную потребность. При необходимости им следует принять дополнительные меры по увеличению производства для насыщения потребительского рынка в полном объеме", - отметили в министерстве.

Рекомендации вступают в силу с 18 ноября.-0-