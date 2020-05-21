МАРТ рекомендовал "Белтелекому" обеспечить абонентам единые условия оказания услуги домофонной связи

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение РУП "Белтелеком" в связи с прекращением подключения новых абонентов к услуге "обеспечение сети домофонной связи" при одновременном продолжении ее оказания действующим абонентам и введении услуги "домофон". Такая информация размещена на сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

Обеспечение сети домофонной связи позволяет хозяйствующим субъектам оказывать услуги по техническому обслуживанию запорно-переговорных устройств. Абонентами в данном случае являются товарищества собственников, жилищно-эксплуатационные организации, а также другие организации и ИП.

В действиях РУП "Белтелеком" усмотрены признаки нарушения закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции". По мнению МАРТ, "Белтелекому" нужно привести приказ №701 от 17 сентября 2018 года в соответствие с нормами антимонопольного законодательства, исключив из него положения, создающие дискриминационные условия доступа на товарный рынок услуг по техническому обслуживанию запорно-переговорных устройств для хозяйствующих субъектов. Министерство рекомендует обеспечить единые условия оказания услуги "обеспечение сети домофонной связи" для действующих и новых абонентов и разместить информацию о ней на сайте предприятия.

Срок исполнения предупреждения - до 10 июня. "Белтелекому" необходимо уведомить МАРТ о выполнении предупреждения в течение трех рабочих дней со дня окончания данного срока. По ходатайству и при наличии оснований он может быть продлен.-0-