МАРТ рекомендует не давать свой мобильный незнакомцам, чтобы не попасть на быстрый кредит

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рекомендуют гражданам не давать незнакомцам свои мобильные телефоны, чтобы не попасть на быстрый кредит и не лишиться таким образом денег. Соответствующая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Сегодня на рынке финансовых услуг широко распространена практика быстрого кредитования граждан. Появился такой финансовый инструмент и в сфере услуг мобильной связи - абонентам, подключившимся к услуге v-banking (v-кошелек), оператор связи предлагает Br100 в качестве беспроцентного кредита.

В МАРТ отмечают, что потребители, подключившие такую услугу, оказались в зоне внимания недобросовестных граждан. Те просят дать им мобильный для срочного звонка, так как их якобы разрядился. За несколько минут мошенник успевает подключиться к услуге v-banking (v-кошелек), перевести полученные деньги на свой счет, после чего возвращает телефон ничего не подозревающему хозяину.

"МАРТ предостерегает пользователей услуги v-banking (v-кошелек), а также всех граждан, пользующихся услугами мобильной связи, и рекомендует не передавать незнакомым лицам свои мобильные телефоны", - говорится в сообщении министерства. Вместо этого можно предложить самому позвонить на нужный человеку номер, не передавая ему свой мобильный. Таким образом у мошенника не будет шансов воспользоваться вашими деньгами.-0-