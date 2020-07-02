МАРТ рекомендует не покупать товары в соцсетях

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендует не покупать товары в социальных сетях, сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"В Министерство антимонопольного регулирования и торговли периодически поступают жалобы граждан, которые приобрели товар в социальных сетях. Суть, как правило, сводится к тому, что продавец не отвечает на претензии потребителя по качеству товара, не выходит на связь. Что можно порекомендовать в таких случаях? Самый главный совет - это не приобретать товары в социальных сетях", - отметила Инна Гаврильчик.

Дело в том, что, как правило, через соцсети товары продают граждане, которые не зарегистрированы в качестве ИП или юрлица. В данном случае это сделка между двумя физлицами, на такие взаимоотношения закон "О защите прав потребителей" не распространяется. Если возникают проблемы с товаром, то разрешить спор можно только в судебном порядке. "Здесь, конечно же, купивший товар в соцсетях несет существенные риски. Продавца, к сожалению, бывает невозможно найти, поскольку в соцсетях он был под ненастоящим именем, никаких его реквизитов нет", - констатировала представитель МАРТ.

Инна Гаврильчик обратила внимание: в соцсетях товары могут быть немного дешевле, но при такой покупке есть существенные риски. Вещи могут оказаться некачественными или вообще не соответствовать описаниям в соцсетях.-0-

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