МАРТ рекомендует обдуманно совершать покупки на сайтах иностранных продавцов

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендует потребителям обдуманно совершать покупки на интернет-сайтах иностранных продавцов и оценивать риски на случай приобретения у них некачественных товаров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

В министерство поступают обращения граждан относительно покупок на сайте makeup.by, через который реализуются парфюмерия и косметика европейских брендов. Потребители жалуются на недостоверную информацию о ценах товаров. При этом в ряде случаев для получения товара покупателю требуется уплатить таможенную пошлину, оформить пассажирскую таможенную декларацию с заполнением паспортных данных получателя.

В МАРТ рассказали, что данный сайт зарегистрирован в национальной доменной зоне сети Интернет, вместе с тем доменное имя принадлежит субъекту хозяйствования, зарегистрированному за пределами Беларуси. Продавцом также является иностранный субъект хозяйствования.

При розничной торговле по образцам через иностранный интернет-сайт с доставкой товаров физическим лицам почтовыми отправлениями либо любыми видами транспорта местом осуществления деятельности считается территория той страны, откуда реализуется товар. "Белорусское законодательство в области торговли и защиты прав потребителей распространяет действие на отношения между покупателями и субъектами хозяйствования, которые работают на территории нашей страны. В случае возникновения проблемных ситуаций потребителям следует обращаться к иностранному продавцу или в государственный орган, который занимается защитой прав потребителей на территории страны его нахождения", - отметили в ведомстве.

МАРТ не располагает сведениями о лице - белорусском субъекте хозяйствования, который бы реализовал посредством интернет-сайта makeup.by парфюмерию и косметику на территории Беларуси. В случае, если у потребителей есть такая информация, министерство просит проинформировать об этом с представлением копий подтверждающих документов (письменно либо по электронной почте mail@mart.gov.by).-0-