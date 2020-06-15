МАРТ: сообщить о нарушениях санэпидтребований можно онлайн

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщить о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения можно онлайн, сообщили БЕЛТА в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

"Для удобства пользователей МАРТ подготовил онлайн-анкету, заполнив которую, можно сообщить о несоблюдении рекомендаций министерства, нарушениях санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов", - отметили в МАРТ.

Заполнить онлайн-анкету можно пройдя по ссылке на сайте МАРТ.

В министерстве обратили внимание, что информация, полученная во время онлайн-анкетирования, не является обращением граждан и требования закона "Об обращениях граждан и юридических лиц" на него не распространяются.-0-