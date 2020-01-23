МАРТ: тарифы на услуги транспортных автомобильных терминалов устанавливает их владелец

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарифы на услуги транспортных автомобильных терминалов устанавливаются их владельцами. Это следует из разъяснения Министерства антимонопольного регулирования и торговли к постановлению №94 от 6 декабря 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МАРТ.

Документом были установлены максимальные тарифы на услуги транспортных автомобильных терминалов, оказываемые автоперевозчикам (при междугородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении) на пассажирском терминале. "В постановлении определен верхний предел тарифа, таким образом, владелец пассажирского терминала имеет право устанавливать тарифы ниже данного предела", - подчеркнули в МАРТ.

Также владелец терминала может дифференцировать тарифы в зависимости от количества реализованных билетов, совершенных заездов, категории транспортного средства (М2, М3) и пр.

При этом в МАРТ обращают внимание владельцев пассажирских терминалов на то, что дифференцированные тарифы должны устанавливаться и применяться для всех перевозчиков одинаково, независимо от формы собственности, и не выше установленного предельного максимального тарифа.-0-