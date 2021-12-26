МАРТ: торговые сети предоставят скидки на социально значимые товары определенным группам населения

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговые сети предоставят скидки на социально значимые товары определенным группам населения. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Правительство приняло постановление от 23 февраля 2021 года №100, которое предусматривает жесткие меры регулирования цен на социально значимые товары первой необходимости. Постановлением №713 от 10 декабря 2021 года был скорректирован перечень таких товаров, цены на которые регулируются государством. Жесткое регулирование цен с 15 декабря 2021-го распространяется на 29 позиций социально значимых товаров, а также 50 позиций лекарственных средств. В перечне СЗТ - мука, перловка, хлеб, говядина, свинина, куры, молоко, кефир, сметана, творог, некоторые фрукты и овощи, сахар и другие товары.

"К вопросу отмены постановления №100 уже неоднократно подходило правительство. Сегодня выработаны некие механизмы, которые позволят нам это сделать. В частности, мне очень приятно анонсировать, что с торговыми организациями уже ведется переговорный процесс, многие пошли навстречу нашим предложениям. В начале следующего года основными крупными торговыми организациями будет подписано соглашение с правительством нашей страны",- сказал Алексей Богданов.

По его словам, торговые сети возьмут на себя часть социальных обязательств и будут предоставлять скидки на социально значимые товары для определенных групп населения. "Этим механизмом мы тоже постараемся сдержать инфляционные процессы и обеспечить не самые богатые слои населения хорошими качественными товарами. Планируется, что механизм заработает примерно в середине января", - отметил министр.-0-