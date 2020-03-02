2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Март в Беларуси ожидается теплее обычного, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Среднемесячная температура воздуха в марте ожидается на 1-3 градуса выше климатической нормы. То есть март будет теплее обычного, особенно за счет очень высоких температур в начале месяца. Во второй половине марта температурный фон прогнозируется близким к своим обычным значениям для этого периода времени. Месячное количество осадков на большей части территории Беларуси ожидается в пределах средних многолетних значений, но по стране они будут распределяться неравномерно", - сказали в Белгидромете.

Март - переходный месяц от зимы к весне. Началом климатической весны считается переход средней суточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону повышения, который происходит на юго-западе Беларуси 9-15 марта, в центральной части страны - 16-20 марта, на северо-востоке - 21-23 марта. Однако в сезоне 2019-2020 годов устойчивого перехода среднесуточной температуры к отрицательным значениям не произошло, то есть в течение зимнего сезона отмечались температуры, характерные для весны.

Климатическая норма для марта составляет от минус 1,4 на северо-востоке до 2,2 градуса тепла на юго-западе Беларуси. В зависимости от характера атмосферных процессов температура может значительно отличаться от средних многолетних значений. Так, теплее обычного на 3-4 градуса было в марте 1989, 1990, 2002, 2014, 2015, 2017 годов. Исключительно теплым со среднемесячной температурой на 5 градусов выше климатической нормы выдался март 2007 года, а температура марта 2014-го оказалась лишь на 0,1 градуса ниже данного показателя. Холоднее обычного было в марте 1963, 1964, 1969 и 1987 годов, когда среднемесячная температура оказалась на 6-7 градусов ниже нормы. Самый холодный март отмечался в 1952 году (на 9,2 градуса ниже средних многолетних значений).

Преобладающая дневная температура воздуха в марте изменяется от плюс 2,3 на востоке до 6,3 градуса тепла на юго-западе. Абсолютный максимум (плюс 23,1) зафиксирован в Лельчицах 19 марта в 1990 году. Температура воздуха ночью в среднем находится в пределах от минус 1,2 на юго-западе до 5 градусов мороза на севере и северо-востоке. Абсолютный минимум (минус 38) отмечен в Жлобине 8 марта 1964 года.

В среднем за месяц выпадает от 31 до 51 мм осадков. От года к году их количество может колебаться от 1-11 до 66-189 мм. В марте в среднем бывает 13-20 дней с осадками. За первый месяц весны, как правило, разрушается устойчивый снежный покров. Это происходит в юго-западной части страны в первой декаде марта, в центральной части - во второй декаде, на севере и северо-востоке страны - в третьей. За период с 2000 года устойчивый снежный покров отсутствовал в марте 2002, 2008, 2014, 2015 годов.

В марте в среднем отмечается 4-7 дней с туманами, в отдельные годы - 9-16 дней, 1-2 дня с гололедом, 1-3 дня с изморозью и 2-5 дней с метелями. В отдельные годы в марте бывает 1-3 дня с грозами.-0-

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