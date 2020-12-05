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05 декабря 2020, 12:37

МАРТ в январе-ноябре выявил 177 фактов нарушения законодательства о ценообразовании

Фото из архива
Фото из архива

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли в январе-ноябре установило 177 фактов несоблюдения требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы цен и ценообразования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Субъектам хозяйствования направлено 77 предписаний об устранении нарушений, назначено 11 внеплановых проверок. К административной ответственности привлечено 98 виновных лиц, сумма штрафных санкций составила Br187,7 тыс.", - рассказали в пресс-службе.

Всего за 11 месяцев 2020 года МАРТ провел контрольно-аналитические мероприятия в отношении более 5 тыс. объектов. В том числе более чем в 920 объектах прошел мониторинг соблюдения законодательства о торговле, общественном питании и бытовом обслуживании населения, а также наличия в реализации товаров отечественного производства. Субъектам хозяйствования выдано свыше 670 рекомендаций по устранению выявленных нарушений, 150 предписаний о запрете реализации товаров с истекшими сроками годности.

"Приближаются новогодние и рождественские праздники. Поэтому с 7 декабря при проведении контрольно-аналитических мероприятий особое внимание будет уделено вопросам наличия в розничной торговле товаров новогоднего ассортимента, а также ценам на товары повышенного потребительского спроса", - подчеркнули в МАРТ.-0-

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