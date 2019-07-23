МАРТ: взимание платы за самовывоз товаров из пунктов выдачи интернет-магазинов неправомерно

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли обращает внимание на неправомерность взимания платы за самовывоз товаров из пунктов выдачи интернет-магазинов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

В последнее время в МАРТ поступает множество обращений потребителей по данному вопросу. В этой связи в министерстве напоминают: продажа товаров в интернет-магазинах относится к торговле по образцам. Порядок ее осуществления регулируется Гражданским кодексом, законом о госрегулировании торговли и общественного питания в Беларуси, законом "О защите прав потребителей", а также правилами продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам, утвержденными постановлением Совмина.

В частности, согласно закону о защите прав потребителей продавец обязан оказывать содействие потребителю в свободном выборе товара (работы, услуги). При этом ему запрещено обусловливать их приобретение обязательным приобретением других товаров (работ, услуг), а также без согласия потребителя предоставлять дополнительные платные работы или услуги.

Таким образом, продавец вправе предложить потребителю дополнительную услугу по доставке товара либо заключить договор розничной купли-продажи, согласно которому обязан в установленный срок доставить товар в место, указанное покупателем или ему домой, отмечают в МАРТ. При этом информация о цене и об условиях оплаты доставки товара должна быть доведена до покупателя до заключения договора.

"Вместе с тем потребитель имеет право отказаться от услуг по доставке товара и забрать его самостоятельно в месте, определенном продавцом (в офисе, магазине, пункте выдачи, на складе)", - отмечают в МАРТ. В ведомстве поясняют, что "перемещение товара продавцом между своими структурными подразделениями (торговыми объектами, складами, пунктами выдачи) является составляющей технологического процесса, обеспечивающего обработку товарных потоков в рамках организации торгового процесса". Следовательно, расходы на перемещение товара в таких случаях учитываются в цене товара (торговой надбавке к отпускной цене товара).

"Таким образом, взимание дополнительной платы за выдачу товара в месте, определенном продавцом, является неправомерным, так как дополнительные услуги по доставке товара при этом потребителю не оказываются", - подчеркивают в министерстве.-0-