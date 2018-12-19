МАРТ за два года инициировал ограничение доступа к 69 интернет-сайтам за незаконную рекламу

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала 2017 года Министерством антимонопольного регулирования и торговли было инициировано ограничение доступа к 69 интернет-сайтам, на которых размещалась незаконная реклама. Об этом сообщила сегодня в пресс-центре БЕЛТА начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик.

"Министерство антимонопольного регулирования и торговли зачастую выступает инициатором ограничения доступа к сайтам, на которых выявлены нарушения законодательства. Это больше касается нарушений в сфере рекламы. К примеру, в период с 2017 года и до настоящего момента МАРТ инициировано ограничение доступа к 69 интернет-ресурсам, на которых размещалась незаконная реклама", - сказала начальник отдела.

Она также привела данные по обращениям граждан по защите прав потребителей, которые поступают в МАРТ, местные распорядительные и исполнительные органы. Так, если в 2016 году их было 345, в 2017-м - 462, то в текущем году уже 490. Больше всего обращений (43%) в этом году затрагивали вопросы сферы ЖКХ, на втором месте (33%) - торговля, на третьем (10%) - бытовые услуги. При этом Инна Гаврильчик отметила: "Нельзя однозначно говорить о том, что количество обращений напрямую связано с увеличением числа нарушений. Мы говорим обо всех обращениях - тех, по которым были выявлены нарушения законодательства о защите прав потребителей, и тех, по которым такие факты не были установлены".

Представитель МАРТ высказала предположение, что рост числа обращений граждан связан с повышением правовой грамотности потребителей, их информированностью о том, кто занимается вопросами защиты прав потребителей, куда можно обращаться. Кроме того, сегодня можно подать электронное обращение в госорганы, что также облегчает весь этот процесс.-0-

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