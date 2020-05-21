МАРТ заинтересовался рекламой "Евроторга"

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило распространение на белорусских телеканалах в новостных программах рекламы ООО "Евроторг", содержащей информацию о низких ценах в магазинах сети и их сравнение с ценами на товары, реализуемые в магазинах иных торговых сетей. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Однако, в соответствии с п.1 ст.26 закона "О рекламе", использование слов в превосходной степени или иных слов, создающих впечатление о преимуществе товара перед другими товарами, если их невозможно подтвердить документально, является недобросовестной рекламой, - рассказали в МАРТ. - Кроме того, согласно п.3 ст.26 закона неэтичной является реклама, которая содержит сравнение рекламируемого товара с товаром другой организации (или другого гражданина), рекламируемой организации с другой организацией. В соответствии с абзацем пятым ст.2 закона о рекламе недобросовестная и неэтичная реклама признается ненадлежащей и на основании п.5 ст.26 не допускается".

Руководствуясь нормами закона "О рекламе", МАРТ запросил у ООО "Евроторг" письменные пояснения, указанную рекламу и иные документы и материалы, необходимые для проведения разбирательства.

В МАРТ напомнили, что за нарушение законодательства о рекламе предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин (1 БВ - Br27) для юридических лиц.-0-