Мартынюк: в трудовых коллективах присутствует стабильно высокий интерес к проекту Конституции

25 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В трудовых коллективах присутствует стабильно высокий интерес к проекту новой Конституции. Такое мнение высказал помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк на заседании совета Белорусского университета пищевых и химических технологий, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Леонида Мартынюка, работа по подготовке обновленной Конституции ведется в стране уже более года и завершится референдумом 27 февраля. Уже практически все граждане ознакомились с изменениями и дополнениями в Основной закон, проект которого можно найти в открытом доступе.

"Бывая в организациях и на предприятиях, общаясь с людьми, могу с уверенностью сказать: в трудовых коллективах присутствует стабильно высокий интерес к проекту Конституции, - сказал помощник Президента. - В число самых обсуждаемых поправок и статей вошли те, которые касаются сохранения исторической правды, полномочий Всебелорусского народного собрания, а также социальных вопросов - например, где говорится о принятии гражданами мер по укреплению собственного здоровья".

Леонид Мартынюк

В общении с членами совета университета Леонид Мартынюк остановился на отдельных положительных моментах, которые были достигнуты в стране за время действия Конституции 1994 года. "Несмотря на внешнеэкономическое, политическое и информационное давление, Беларусь идет по пути строительства социального государства, - подчеркнул он. - Основными приоритетами остается семейная политика, социальная защита, укрепление социальной инфраструктуры, поддержка безработных, повышение реальной заработной платы. Например, за 25 лет реальная зарплата возросла в 10,8 раза, а размер пенсии увеличился с $34 в 1995 году до $195 в 2020-м".

В социально-экономическом развитии Могилевской области за 2021 год также есть много положительных примеров. "Безусловно, мы работали и продолжаем работать в сложных условиях пандемии коронавирусной инфекции и санкционного давления, - сказал Леонид Мартынюк. - Пришло время, когда нам поставили запрет, но в определенный момент санкции сыграли положительную роль. Предприятия немного встряхнулись, но не закрылись, а просто переформатировали подходы к службе снабжения. В прошлом году наблюдался поступательный рост практически во всех ключевых отраслях экономики. Стабильная ситуация и на рынке труда: уровень зарегистрированной безработицы в регионе составил 0,2%".

В завершение беседы помощник Президента подчеркнул, что будущее Беларуси и дальше будет связано с поступательным развитием и позитивными преобразованиями. "За 25 лет жизнь внутри страны изменилась, и сегодня мы говорим о переходе от индустриального к постиндустриальному информационному обществу, - заключил он. - Развивается не только общество, но и само государство, укрепляется его независимость. В этих реалиях только прочная конституционная правовая основа позволяет обеспечить стране стабильность".-0-

Фото Олега Фойницкого